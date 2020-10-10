В Чечне уничтожили двух боевиков

В Чеченской Республики ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
В Чеченской Республике в ходе КТО нейтрализованы двое вооружённых бандитов, — сообщили в информационном центре комитета.
Ранее спецназ ФСБ ликвидировал боевика в Ингушетии. Силовики вступили в перестрелку с террористами. Инцидент произошёл на окраине села Нижний Алкун в Сунженском районе. Банда из пяти человек пыталась оказать сопротивление. Один бандит был ликвидирован, остальные скрылись. У преступников нашли АК-74, 30 патронов, три магазина автомата, а также рюкзак с вещами.
Всего сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2019 году на территории России 34 теракта на стадии подготовки, заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, писал NEWS.ru.
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