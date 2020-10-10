В Чечне уничтожили двух боевиков

https://static.news.ru/photo/b2e1b3da-0ba8-11eb-9b7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чеченской Республики ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В Чеченской Республике в ходе КТО нейтрализованы двое вооружённых бандитов, — сообщили в информационном центре комитета.

Ранее спецназ ФСБ ликвидировал боевика в Ингушетии. Силовики вступили в перестрелку с террористами. Инцидент произошёл на окраине села Нижний Алкун в Сунженском районе. Банда из пяти человек пыталась оказать сопротивление. Один бандит был ликвидирован, остальные скрылись. У преступников нашли АК-74, 30 патронов, три магазина автомата, а также рюкзак с вещами.

Всего сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2019 году на территории России 34 теракта на стадии подготовки, заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, писал NEWS.ru.