https://static.news.ru/photo/5a584dec-5eeb-11ea-870b-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ вступили в перестрелку с террористами. Инцидент произошёл на окраине села Нижний Алкун в Сунженском районе.

Банда из пяти человек пыталась оказать сопротивление силовикам. Один бандит был ликвидирован, остальные скрылись. У преступников нашли АК-74, 30 патронов, три магазина автомата, а также рюкзак с вещами, сообщает RT.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2019 году на территории России 34 теракта на стадии подготовки, заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.