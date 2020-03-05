Сотрудники ФСБ вступили в перестрелку с террористами. Инцидент произошёл на окраине села Нижний Алкун в Сунженском районе.
Банда из пяти человек пыталась оказать сопротивление силовикам. Один бандит был ликвидирован, остальные скрылись. У преступников нашли АК-74, 30 патронов, три магазина автомата, а также рюкзак с вещами,
Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2019 году на территории России 34 теракта на стадии подготовки, заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
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