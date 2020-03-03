https://static.news.ru/photo/ee828544-5d30-11ea-8b5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2019 году на территории России 34 теракта на стадии подготовки, заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта, — цитирует его ТАСС.

Кулягин также отметил, что в ходе оперативно-боевых мероприятий были ликвидированы 32 бандита, из них девять — главари, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников. Кроме того, было ликвидировано 83 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники спецслужб в 2019 году ликвидировали в России 78 террористических ячеек, готовивших теракты на территории страны.