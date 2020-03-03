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Следователи проводят обыски у футбольных фанатов московских команд «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, которые были причастны к драке на станции «Маяковская» в столице. Об этом в среду, 3 марта, журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в отношении ряда болельщиков возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). В делопроизводстве указано два эпизода...