Сотрудники спецслужб в 2019 году ликвидировали в России 78 террористических ячеек, готовивших теракты на территории страны.
Об этом заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
В прошлом году ликвидировано 78 ячеек террористов, которые готовили террористические акты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов, — цитирует его ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали на Ставрополье местного жителя, который готовился совершить теракты на территории региона. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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