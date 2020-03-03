Фото: nac.gov.ru

Сотрудники спецслужб в 2019 году ликвидировали в России 78 террористических ячеек, готовивших теракты на территории страны.

Об этом заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

В прошлом году ликвидировано 78 ячеек террористов, которые готовили террористические акты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов, — цитирует его ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали на Ставрополье местного жителя, который готовился совершить теракты на территории региона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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