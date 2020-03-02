https://static.news.ru/photo/1c2a3a86-5ca6-11ea-9e7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали на Ставрополье местного жителя, который готовился совершить теракты на территории региона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчина, проживающий в Кировском районе, присягнул лидеру «Исламского государства» (Запрещенная в РФ террористическая организация) . У него были обнаружены предметы, «которые могли быть использованы для создания самодельного взрывного устройства», сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела задержание пятерых участников ИГ (запрещённая в РФ группировка). Они занимались подготовкой терактов. У подозреваемых изъяли самодельную бомбу, пистолет и автомат.