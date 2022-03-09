В Чечне опровергли гибель начальника управления Росгвардии

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своём Telegram опроверг данные о гибели начальника управления Росгвардии по республике Шарипа Делимханова в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, Делимханов здоров.

В Сети в очередной раз была распространена фейковая информация. На этот раз — о гибели начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике, нашего дорогого брата Шарипа Делимханова в спецоперации на Украине, — написал Дудаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее рассказал, что тысячи чеченских добровольцев готовы выехать на Украину для участия в спецоперации по денацификации и выполнения приказов верховного главнокомандующего РФ. Он отметил, что «им не терпится поскорее показать себя в деле».

Кадыров ранее призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине. Он добавил, что на словах эти организации выступают за мир во всём мире. Глава Чечни потребовал от международных организаций вмешаться и исправить сложившееся положение. Он указал, что в противном случае на данных организациях будет лежать ответственность за людей.