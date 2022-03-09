«Им не терпится показать себя в деле»: Кадыров о чеченских добровольцах
Кадыров рассказал о тысячах чеченских добровольцев, готовых поехать на Украину для участия в спецоперации
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:04, 09 марта 2022
Рамзан КадыровФото: ramzan/vk.com
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Кадыров сообщил о тысячах чеченцев, готовых поехать на Украину.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём Telegram-канале, что тысячи чеченских добровольцев готовы выехать на Украину для участия в спецоперации по денацификации и выполнения приказов верховного главнокомандующего РФ. Он отметил, что «им не терпится поскорее показать себя в деле».
Количество добровольцев из Чеченской Республики, готовых выполнить приказ Верховного главнокомандующего на Украине, идёт на десятки тысяч. Каждый день силовые подразделения находятся в ожидании такого приказа. Не исключение и бойцы отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по ЧР, под командованием дорогого брата, кавалера ордена Кадырова Усмана Эдильгириева, — написал Кадыров.
Кадыров ранее призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине. Он добавил, что на словах эти организации выступают за мир во всём мире.
Глава Чечни потребовал от международных организаций вмешаться и исправить сложившееся положение. Он указал, что в противном случае на данных организациях будет лежать ответственность за людей.