Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине. На словах эти организации выступают за мир во всём мире, отметил он в Telegram.

Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан. И вот когда Россия организовала и предоставила такую возможность, бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам, — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни потребовал от международных организаций вмешаться и исправить сложившееся положение. Он указал, что в противном случае на данных организациях будет лежать ответственность за людей.

Ранее стало известно, что официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил: в Мариуполе бойцы нацбатальонов стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть дома. По его словам, люди вынуждены прятаться в подвалах.