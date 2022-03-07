Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию на Украине
Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию с гумкоридорами на Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:20, 07 марта 2022
Рамзан КадыровФото: chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине. На словах эти организации выступают за мир во всём мире, отметил он в Telegram.
Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан. И вот когда Россия организовала и предоставила такую возможность, бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам, — подчеркнул Кадыров.
Глава Чечни потребовал от международных организаций вмешаться и исправить сложившееся положение. Он указал, что в противном случае на данных организациях будет лежать ответственность за людей.
Ранее стало известно, что официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил: в Мариуполе бойцы нацбатальонов стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть дома. По его словам, люди вынуждены прятаться в подвалах.