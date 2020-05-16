Общество

В центре Москвы строители нашли останки умершего полвека назад человека

12:48, 16 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строители обнаружили человеческие останки во время работ в Таганском районе Москвы. Адрес находки — Народная улица, 4.

15 мая при проведении земельно-строительных работ обнаружены останки человека. Давность смерти — примерно 50 лет, — сообщил ТАСС информированный источник.

Расследованием обстоятельств смерти этого человека будет заниматься Следственный комитет.

Ранее NEWS.ru писал, что реставраторы во время работ в Спасской церкви в Тюмени обнаружили захоронение, предположительно, известного купца и мецената Андрея Текутьева.

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