В центре Москвы строители нашли останки умершего полвека назад человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы аннулируют около 400 штрафов за нарушение режима самоизоляции, зарегистрированных ночью за то, что человек не сделал фотографию в приложении «Социальный мониторинг».

Порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы, — передаёт РИА Новости слова...