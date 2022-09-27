В центре Гамалеи опровергли заявления о лабораторном происхождении COVID-19

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Причин считать происхождение вируса COVID-19 искусственным не существует, а предположения о создании его в лаборатории носят тенденциозный характер, заявил на биотехнологическом форуме OpenBio завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский. По его словам, которые приводит РИА Новости, вирус предварительно должен был сформироваться «в природном резервуаре».

Есть вариант того, что вирус мог быть выделен в лаборатории из природного источника и, что называется, «сбежать» из лаборатории, но это не отменяет того факта, что этот вирус предварительно должен был сформироваться непосредственно в природном резервуаре, — сказал он.

По словам Альховского, все предположения по поводу создания вируса в лаборатории из разных вариантов носят «абсолютно тенденциозный характер и во много политически мотивированы». Природным же источником вируса мог быть «вспомогательный природный резервуар в каких-то животных, который мы просто не знаем».

Ранее академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов назвал главным основанием теории о лабораторном происхождении коронавируса отсутствие достоверной информации о его природных резервуарах. По его словам, природный источник нового коронавируса не могут найти до сих пор, тогда как источник атипичной пневмонии 2003 года был обнаружен в течение трех месяцев.