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Общество

В ЦБ рассказали о снижении активности телефонных мошенников

ЦБ: активность телефонных мошенников с конца февраля снизилась в пять раз
08:54, 19 апреля 2022
В ЦБ рассказали о снижении активности телефонных мошенников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Активность телефонных мошенников в России с конца февраля сократилась почти в пять раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центробанка. По словам специалистов, большинство мошеннических звонков поступает россиянам с территории Украины.

Значительное снижение активности злоумышленников наблюдается в сегменте телефонного мошенничества, — цитирует агентство сообщение регулятора.

В ЦБ пояснили, что в период с начала 2022 года и по 23 февраля была инициирована блокировка свыше 80 тысяч телефонных номеров, которые используются мошенниками. С 24 февраля по 15 марта Банк России инициировал блокировку 17 тысяч номеров.

Ранее эксперты называли украинский город Днепр «столицей» мошеннических звонков. В конце 2020 года там располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников. С началом спецоперации на Украине их начали переносить в другие города. По данным Сбербанка, такие кол-центры начали набирать сотрудников во Львове, Одессе, Запорожье. Объявления о найме работников открыто публикуются в Сети.

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