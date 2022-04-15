Сбербанк узнал о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками

Мошеннические кол-центры сворачивают свою работу в украинском Днепре и начинают набирать сотрудников во Львове, Запорожье, Одессе и Баку. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, в связи с передислокацией отмечается некоторый спад телефонного мошенничества в отношении граждан РФ.

Ранее Кузнецов отмечал, что Днепр является «столицей» телефонного мошенничества, в конце 2020 года там располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников.

Это огромная индустрия, масштаб которой можно объяснить её тесными связями не только с организованной преступностью, но и со спецслужбами Украины. По мнению ряда экспертов, на фоне развития спецоперации покровители данного бизнеса приняли решение свернуть его в Днепре и перенести на территорию других городов Украины, — сообщил представитель Сбербанка.

С этим Кузнецов связывает некоторый спад телефонного мошенничества в отношении россиян — количество подобных звонков упало в 5,5 раза.

Он отметил, что в интернете открыто фиксируются объявления о найме на работу в мошеннические кол-центры во Львове, Запорожье, Одессе, Баку и в другие. При этом иногородним предоставляется общежитие.

В объявлениях эти кол-центры описывают характер своей деятельности как «работу со страной-агрессором». Новобранцев убеждают, что «никаких последствий со стороны законодательства нет и быть не может», — утверждает Кузнецов.

Он также добавил, что специалисты Сбербанка по безопасности под видом соискателей общались с кадровыми службами нанимателей. Выяснилось, в частности, что там предлагают фиксированную заработную плату в размере $400–500 плюс проценты.