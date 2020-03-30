https://static.news.ru/photo/136f7178-72bc-11ea-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первое уголовное дело в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции, завели в Брянске. Об этом сообщили в правительстве области.

Отмечается, что под следствие попали пожилая женщина и её сын. Они вернулись из Испании и не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с двумя родственниками. В результате были заражены ещё четыре человека.

Первое уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции, возбуждено в Брянской области, — цитирует РИА Новости сообщение.

Как писал NEWS.ru, суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры впервые рассмотрит административное дело о нарушении режима самоизоляции.