Навальному поставили предварительный диагноз

https://static.news.ru/photo/57478216-e2f4-11ea-9fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи омской больницы № 1 поставили предварительный диагноз политику Алексею Навальному, которому стало плохо на борту самолёта. Согласно результатам анализов оппозиционер мог получить интоксикацию из-за нейролептиков.

При этом консилиум медиков по результатам КТ и МРТ головного мозга сразу исключил вероятность кровоизлияния в мозг, опухоли, гематомы в следствии механических травм головы, а также признаки судорожных проявлений, в том числе приступ эпилепсии, сообщил Telegram-канал «112».

Утрата сознания, гиперсаливация (повышенное слюноотделение, чаще бывает у детей, но и у взрослых встречается), необходимость в ИВЛ, отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови могут свидетельствовать о токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня, — приводит цитату из медзаключения паблик.

Токсическое воздействие означает отравление, при котором яд нарушает синоптическую передачу нервного импульса. Обычно такое воздействие на организм оказывают нейролептики.

Врачи собираются лечить политика согласно симптомам, а до этого проведут анализ ликвора — спинномозговой жидкости. В ней медики и будут искать токсическое вещество или продукты его распада.

Навальному стало плохо через несколько минут после того, как самолёт рейса Томск — Москва поднялся в небо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.

Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. Однако ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, омские врачи отказали в транспортировке политика, так как сейчас он находится в нетранспортабельном состоянии.