В Благовещенске отец ударил сына ножом из-за компьютерных игр

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Благовещенске 45-летний местный житель поссорился со своим 17-летним сыном из-за компьютерных игр и ударил его ножом. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подросток госпитализирован, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам бабушки потерпевшего, первоначально отец пытался провести с сыном воспитательную беседу по поводу его увлечения. Однако действия она не возымела, поэтому мужчина решил прибегнуть к более радикальным мерам. Он взял швейцарский нож и приставил к подростку.

Тот на угрозу отреагировал агрессивно — ударил отца несколько раз по лицу. В ответ мужчина вонзил нож сыну в грудь.

Подросток госпитализирован с проникающим ножевым ранением и пневмотораксом. Его отец задержан, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Белорецке бывший муж зарезал сотрудницу городской администрации Дину Махиянову. Преступление попало на видеокамеры. На кадрах видно, как мужчина с ножом подкарауливает 31-летнюю женщину возле ее дома, набрасывается на нее и начинает наносить удары.