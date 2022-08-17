Убийство 31-летней чиновницы из Башкирии бывшим мужем попало на видео

Фото: Кадр из видео

Убийство 31-летней сотрудницы администрации города Белорецка Дины Махияновой попало на видео. На записи с камер видеонаблюдения, опубликованной Telegram-каналом «112», видно, как мужчина с ножом подкарауливает женщину возле ее дома, набрасывается на нее и начинает наносить удары.

По словам знакомых семьи, Дина три месяца пряталась от экс-супруга, опасаясь расправы. В браке мужчина неоднократно избивал жену и даже спускал её с лестницы, — сказано в сообщении канала.

В ночь на 13 августа бывший муж Дины Махияновой Алик подкараулил девушку у дома её родителей и 14 раз ударил ножом на глазах у подруг. После этого Махиянов сдался полиции и написал явку с повинной, он находится под арестом. Погибшую похоронили в минувшее воскресенье, 14 августа.

Ранее 37-летнего жителя Бирюсинска Иркутской области задержали за убийство сожительницы из ревности в 2010 году. На допросе мужчина рассказал, что задушил женщину поясом от халата после того, как та произнесла имя бывшего парня во время интимной близости. После двух дней запоя убийца решил избавиться от тела, инсценировав убийство и изнасилование сожительницы.

Сотрудники СК вернулись к делу в 2021 году и обнаружили подозрительные детали: чистые ноги женщины и отсутствие обуви, показания свидетеля, расходившиеся с версией мужчины, и его последовавшее исчезновение. Мужчину обнаружили в Бирюсинске по данным из заявления о побоях.