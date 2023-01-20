«Победа» рассказала об изменениях провоза ручной клади после решения суда «Победа» сохранит общий подход к провозу ручной клади и багажу после решения суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» не будет менять общий подход к провозу ручной клади по габаритам 36×30×27 см после решения Верховного суда РФ, передает РИА Новости со ссылкой на представителей лоукостера. В компании отметили, что по результатам встречи руководителей авиаперевозчика и Ространснадзора были согласованы новые формулировки правил провоза багажа. Лоукостер подчеркнул, что из описания провоза ручной клади уберут указание на габариты дамской сумки и рюкзака. В «Победе» добавили, что эти изменения не должны отразиться на тарифах.

В соответствии с судебными решениями «Победа» исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее — ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах «Победы» не изменится, — говорится в сообщении.

Верховный суд ранее признал незаконными установленные габариты ручной клади авиакомпании. Судья заявил, что компания занижает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и тем самым ущемляет права пассажиров. В «Победе» подчеркнули, что компания полностью соблюдает российское законодательство. Представитель перевозчика отметил, что действующие нормы были введены для того, чтобы объемный багаж не мешал другим пассажирам на борту самолета.