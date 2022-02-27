В АТОР сообщили о приостановке продажи туров по ряду направлений

Авиакомпании и туроператоры начали отменять рейсы в Доминиканскую Республику, на Кубу, в Мексику и Венесуэлу, сообщается на сайте «Ассоциации туроператоров» (АТОР). Рейсы уже отменила авиакомпания AZUR air, в ближайшее время это сделают Nordwind и Royal Flight.

В системах бронирования туроператоров вечером 27 февраля стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн, — говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации добавили, что с 28 февраля будут выполняться только вывозные рейсы. По данным АТОР, в странах, где могут наблюдаться сложности с возвращением домой, сейчас находятся свыше 27 тысяч россиян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее сообщил, что находящихся в европейских государствах, которые закрыли воздушное пространство для российских самолетов туристов будут возвращать домой транзитом через третьи страны, в числе которых Турция, ОАЭ и Египет. Причиной такого решения стало утверждение главами МИД стран ЕС очередного пакета санкций против Москвы, куда входит и запрет российским самолетам входить в воздушное пространство ЕС.