В Астрахани пятилетний ребенок утонул в аквапарке

Фото: astr.sledcom.ru

В Астрахани пятилетний ребенок утонул в бассейне аквапарка. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Инцидент произошел 30 июля. Ребенок купался во взрослом бассейне со своей тетей. В какой-то момент он вышел из воды и отбежал в сторону. Оставшись без присмотра, он снова прыгнул в бассейн.

Мальчика под водой заметили другие посетители аквапарка. Они вытащили ребенка из бассейна и стали оказывать ему первую помощь, но спасти не смогли.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — гласит заявление регионального отделения СК.

Ранее сообщалось, что в Крыму двухлетняя девочка утонула в бассейне пансионата «Золотой слон». Она вместе с матерью гуляла по территории и решила пробежаться по плитке. Поскользнувшись, девочка упала в воду. Очевидцы произошедшего быстро достали ребенка из воды, но спасти не смогли.

В Тамбове в июле шестилетний мальчик утонул на пляже. Он играл в специально отведенном для детей месте, но в какой-то момент скрылся под водой. Из воды его достали в бессознательном состоянии, врачам спасти его не удалось.