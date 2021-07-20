В американском онлайн-магазине нашли пайки для российских заключённых

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Владимир Демидко нашёл продающийся в американском интернет-магазине Ebay паёк, предназначенный для российских заключённых. Об этом говорится на сайте газеты ОНК.

Паёк предназначен для зэков, подозреваемых и обвиняемых при их этапировании или нахождении в судах. Продавец оценил товар в $42,8 (около 3,2 тысячи рублей). При этом на момент обнаружения лота четыре коробки уже были проданы, ещё автор объявления был готов отправить в любую точку мира девять пайков.

На фотографиях товара заметны многочисленные коробки. Кроме того, на фотографиях видно, что наборы сделали в ФКУ ИК-10 УФСИН по Астраханской области.

Продавец отправляет товар из города Ейска Краснодарского края.

Официальная газета ОНК направила во ФСИН всю полученную информацию и попросила отреагировать на эти сведения.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв поддержал предложение о введении продовольственных сертификатов для малоимущих россиян. По его словам, такая мера позволит не только поддержать социально незащищённые слои населения, но и поможет отечественному производителю.