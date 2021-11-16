Размер максимального пособия по безработице в РФ увеличат в 2022 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального пособия по безработице в 2022 году до 12792 рублей. Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными <...>, минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия, — говорится в документе.

В 2021 году размер максимального пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Как и ранее, в первые три месяца после регистрации в качестве безработного пособие для такого человека составит 75% заработка, но не свыше 12792 рублей, вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, правительство РФ приняло временный порядок регистрации на бирже труда. Теперь безработные могут встать на учёт дистанционно, а центры занятости будут переводить на единую цифровую платформу «Работа в России».