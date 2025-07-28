Ужины перестанут быть проблемой: как выбрать вакууматор для дома

Как выбрать вакууматор для дома

Ужины перестанут быть проблемой: как выбрать вакууматор для дома

С каждым годом все больше людей стремятся грамотно обустроить хранение продуктов и заготовок. В этом начинании отлично может помочь вакууматор. Он сохраняет свежесть мяса, рыбы, овощей, фруктов и даже готовых блюд в несколько раз дольше. Но как выбрать вакууматор для дома, который подойдет именно вам? Разбираемся в новом материале NEWS.ru.

Что такое вакууматор и зачем он нужен?

Вакууматором называют прибор, который откачивает воздух из пакета с продуктом и герметично его запаивает. Удаление воздуха замедляет окисление и рост бактерий, что позволяет сохранить свежесть продуктов до пяти раз дольше.

Как выбрать вакууматор для продуктов

Рассказываем, на что обратить внимание при выборе вакууматора.

1. Тип устройства:

Пакетный или внешний — самый распространенный вариант. Продукт помещается в специальный пакет, из которого откачивается воздух. Идеален для дома.

Камеральный — используется в кафе, ресторанах и цехах. Продукты помещаются внутрь камеры, воздух удаляется из всей камеры, затем пакет запаивается. Дороже, громоздче, но эффективнее.

Ручной или портативный — компактные и простые в использовании. Подходят для вакуумирования небольших объемов или хранения в контейнерах.

2. Мощность и производительность:

Для домашнего использования оптимальна мощность от 100 до 200 Вт.

Чем выше мощность, тем быстрее работает вакууматор и тем плотнее удаляется воздух.

3. Тип упаковки:

Большинство моделей работает с текстурированными пакетами — они позволяют лучше откачивать воздух.

Некоторые устройства поддерживают гладкие пакеты — важно уточнять этот момент при покупке.

Возможность вакуумировать контейнеры — приятный бонус.

4. Функции и режимы:

Автоматическое вакуумирование и запайка — достаточно одной кнопки.

Импульсный режим — позволяет вручную контролировать уровень вакуума — полезно для хрупких продуктов.

Функция «только запайка» — если нужно просто запаять пакет без удаления воздуха.

Возможность маринования — ускоренный способ замариновать продукты под вакуумом.

5. Удобство и дизайн