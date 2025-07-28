Ужины перестанут быть проблемой: как выбрать вакууматор для дома

С каждым годом все больше людей стремятся грамотно обустроить хранение продуктов и заготовок. В этом начинании отлично может помочь вакууматор. Он сохраняет свежесть мяса, рыбы, овощей, фруктов и даже готовых блюд в несколько раз дольше. Но как выбрать вакууматор для дома, который подойдет именно вам? Разбираемся в новом материале NEWS.ru.
Что такое вакууматор и зачем он нужен?
Вакууматором называют прибор, который откачивает воздух из пакета с продуктом и герметично его запаивает. Удаление воздуха замедляет окисление и рост бактерий, что позволяет сохранить свежесть продуктов до пяти раз дольше.
Как выбрать вакууматор для продуктов
Рассказываем, на что обратить внимание при выборе вакууматора.
1. Тип устройства:
Пакетный или внешний — самый распространенный вариант. Продукт помещается в специальный пакет, из которого откачивается воздух. Идеален для дома.
Камеральный — используется в кафе, ресторанах и цехах. Продукты помещаются внутрь камеры, воздух удаляется из всей камеры, затем пакет запаивается. Дороже, громоздче, но эффективнее.
Ручной или портативный — компактные и простые в использовании. Подходят для вакуумирования небольших объемов или хранения в контейнерах.
2. Мощность и производительность:
Для домашнего использования оптимальна мощность от 100 до 200 Вт.
Чем выше мощность, тем быстрее работает вакууматор и тем плотнее удаляется воздух.
3. Тип упаковки:
Большинство моделей работает с текстурированными пакетами — они позволяют лучше откачивать воздух.
Некоторые устройства поддерживают гладкие пакеты — важно уточнять этот момент при покупке.
Возможность вакуумировать контейнеры — приятный бонус.
4. Функции и режимы:
Автоматическое вакуумирование и запайка — достаточно одной кнопки.
Импульсный режим — позволяет вручную контролировать уровень вакуума — полезно для хрупких продуктов.
Функция «только запайка» — если нужно просто запаять пакет без удаления воздуха.
Возможность маринования — ускоренный способ замариновать продукты под вакуумом.
5. Удобство и дизайн
Компактность и вес — важны, если вы ограничены в пространстве.
Съемный поддон для сбора жидкости — облегчает уход.
Обратите внимание на длину запаечной планки. Она определяет максимальный размер пакета. Обычно размер варьируется от 28 до 32 сантиметров.