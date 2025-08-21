Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ужин за 25 минут! Запеканка из кабачков с фетаксой и курицей — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка из кабачков с фетаксой и курицей: сытно, нежно, бесподобно! Если вы ищете рецепт, который объединит всю семью за ужином, — это именно он! Эта запеканка — идеальный способ превратить простые кабачки в роскошное блюдо со средиземноморским характером. Нежная текстура кабачков, пикантная фетакса и сочная курица создают гармонию вкусов, а золотистая корочка довершает картину. Это не просто ужин, а полноценный гастрономический опыт — сытный, но при этом удивительно легкий и полезный.

Рецепт:

Один крупный кабачок (около 1 кг) натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тщательно отожмите жидкость. 200–300 г куриного филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте с измельченным репчатым луком до золотистого цвета. В глубокой миске смешайте кабачки, курицу с луком, раскрошенную фетаксу (300–350 г), 3 яйца, нарубленную зелень и приправы по вкусу. Аккуратно перемешайте, выложите в форму, смазанную растительным маслом. Запекайте 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте с летним салатом или соусом на основе йогурта.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

