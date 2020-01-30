https://static.news.ru/photo/9462cc1a-435c-11ea-bc39-fa163e074e61_660.jpg Фото: mihail_ignatiev_chuvashiya/instagram.com

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.

По словам бывшего губернатора, она благодарен за понимание, за совместную работу на протяжении многих лет на благо родной республики, а также за активную гражданскую позицию, предложения и критику, пишет «Политика сегодня».

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. В документе говорится, что это произошло в связи с утратой доверия. Временно исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев.

Как ранее писал NEWS.ru, на вручении пожарной техники в Чебоксарах чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.