Фото: mihail_ignatiev_chuvashiya/instagram.com

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.

По словам бывшего губернатора, она благодарен за понимание, за совместную работу на протяжении многих лет на благо родной республики, а также за активную гражданскую позицию, предложения и критику, пишет «Политика сегодня».

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. В документе говорится, что это произошло в связи с утратой доверия. Временно исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев.

Как ранее писал NEWS.ru, на вручении пожарной техники в Чебоксарах чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.

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