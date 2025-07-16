«Урнебес» — сербская огненная закуска! Бомба из брынзы и жареного перца

«Урнебес» — сербская огненная закуска! Бомба из брынзы и жареного перца

«Урнебес» — сербская огненная закуска! Бомба из брынзы и жареного перца! Пикантный, ароматный и невероятно аппетитный «Урнебес» станет звездой любого застолья. Подавайте к мясу, намазывайте на хлеб или ешьте ложкой — невозможно остановиться!

Ингредиенты

Брынза — 250 г

Перец болгарский — 1 шт. (250 г)

Чеснок — 3–4 зубчика

Паприка молотая –2 ч. л.

Перец красный острый — 0,5–1 ч. л.

Масло растительное — 1 ч. л.

Приготовление

Обжарьте перец до мягкости и черных подпалин. Очистите от кожицы и семян, мелко нарежьте. Разомните брынзу вилкой до пастообразного состояния. Добавьте паприку и острый перец, перемешайте. Введите перец и измельченный чеснок. Тщательно вымешайте до однородности. Для более нежной текстуры можно взбить массу блендером. А если добавить грецкие орехи — получится новый интересный оттенок вкуса!

Подавайте охлажденным — так вкус раскрывается лучше всего.

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