«Урнебес» — сербская огненная закуска! Бомба из брынзы и жареного перца! Пикантный, ароматный и невероятно аппетитный «Урнебес» станет звездой любого застолья. Подавайте к мясу, намазывайте на хлеб или ешьте ложкой — невозможно остановиться!
Ингредиенты
- Брынза — 250 г
- Перец болгарский — 1 шт. (250 г)
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Паприка молотая –2 ч. л.
- Перец красный острый — 0,5–1 ч. л.
- Масло растительное — 1 ч. л.
Приготовление
- Обжарьте перец до мягкости и черных подпалин. Очистите от кожицы и семян, мелко нарежьте. Разомните брынзу вилкой до пастообразного состояния. Добавьте паприку и острый перец, перемешайте.
- Введите перец и измельченный чеснок. Тщательно вымешайте до однородности. Для более нежной текстуры можно взбить массу блендером. А если добавить грецкие орехи — получится новый интересный оттенок вкуса!
Подавайте охлажденным — так вкус раскрывается лучше всего.
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