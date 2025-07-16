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16 июля 2025 в 07:45

«Урнебес» — сербская огненная закуска! Бомба из брынзы и жареного перца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Урнебес» — сербская огненная закуска! Бомба из брынзы и жареного перца! Пикантный, ароматный и невероятно аппетитный «Урнебес» станет звездой любого застолья. Подавайте к мясу, намазывайте на хлеб или ешьте ложкой — невозможно остановиться!

Ингредиенты

  • Брынза — 250 г
  • Перец болгарский — 1 шт. (250 г)
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Паприка молотая –2 ч. л.
  • Перец красный острый — 0,5–1 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Обжарьте перец до мягкости и черных подпалин. Очистите от кожицы и семян, мелко нарежьте. Разомните брынзу вилкой до пастообразного состояния. Добавьте паприку и острый перец, перемешайте.
  2. Введите перец и измельченный чеснок. Тщательно вымешайте до однородности. Для более нежной текстуры можно взбить массу блендером. А если добавить грецкие орехи — получится новый интересный оттенок вкуса!

Подавайте охлажденным — так вкус раскрывается лучше всего.

Ранее мы готовили яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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