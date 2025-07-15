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15 июля 2025 в 10:30

Вкусная намазка кёрёзёт в перцах — такого вы еще не видели! К вину с хлебом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусная намазка кёрёзёт в перцах — такого вы еще не видели! Эта необычная творожная закуска взорвёт ваши вкусовые рецепторы! Пикантный дуэт чеснока и тмина, жгучее послевкусие чили и нежность сметаны — идеальный баланс. Подавайте в хрустящих перцах или на тостах — в любом виде это настоящий фурор!

Ингредиенты

  • Творог жирный — 500 г
  • Сметана — 2–3 ст л
  • Лук репчатый — 0,5 шт.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Паприка — 1 ст. л.
  • Тмин — 1 ч. л.
  • Чили молотый — 0,5 ч. л.
  • Горчица — 0,5 ч. л.
  • Перец болгарский — 4 шт.

Приготовление

  1. Творог разомните вилкой до пастообразного состояния. У перцев срежьте немного верхушки и очистите. Мелко натрите лук (вместе с соком), добавьте к творогу. Измельчите чеснок, смешайте с творожной массой. Добавьте все специи, регулируя остроту по вкусу. Введите сметану до желаемой консистенции.
  2. Плотно начините перцы, посыпьте чили и зеленью. Охлаждайте 4–6 часов (лучше оставить на ночь).

Нарежьте охлаждённые перцы толстыми ломтями — сочная начинка и хрустящие стенки создадут идеальный тандем.

Ранее мы готовили вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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