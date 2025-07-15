Вкусная намазка кёрёзёт в перцах — такого вы еще не видели! К вину с хлебом

Вкусная намазка кёрёзёт в перцах — такого вы еще не видели! Эта необычная творожная закуска взорвёт ваши вкусовые рецепторы! Пикантный дуэт чеснока и тмина, жгучее послевкусие чили и нежность сметаны — идеальный баланс. Подавайте в хрустящих перцах или на тостах — в любом виде это настоящий фурор!
Ингредиенты
- Творог жирный — 500 г
- Сметана — 2–3 ст л
- Лук репчатый — 0,5 шт.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Паприка — 1 ст. л.
- Тмин — 1 ч. л.
- Чили молотый — 0,5 ч. л.
- Горчица — 0,5 ч. л.
- Перец болгарский — 4 шт.
Приготовление
- Творог разомните вилкой до пастообразного состояния. У перцев срежьте немного верхушки и очистите. Мелко натрите лук (вместе с соком), добавьте к творогу. Измельчите чеснок, смешайте с творожной массой. Добавьте все специи, регулируя остроту по вкусу. Введите сметану до желаемой консистенции.
- Плотно начините перцы, посыпьте чили и зеленью. Охлаждайте 4–6 часов (лучше оставить на ночь).
Нарежьте охлаждённые перцы толстыми ломтями — сочная начинка и хрустящие стенки создадут идеальный тандем.
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