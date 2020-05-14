Ураза-байрам пройдёт без массовой молитвы у соборной мечети в Москве

https://static.news.ru/photo/b249cb9e-95ea-11ea-94f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году праздник Ураза-байрам в честь окончания священного исламского месяца Рамадан пройдёт без массовой молитвы у соборной мечети Москвы в связи с пандемией коронавируса.

В праздничной молитве примут участие ограниченное количество духовенства и сотрудников Духовного управления мусульман (ДУМ).

Региональные религиозные организации будут принимать решение о праздновании, исходя из эпидемиологической обстановки.

Мы как мусульмане не имеем ни морального, ни религиозного права заниматься попустительством распространению смертельно опасного заболевания. Мусульмане отличаются терпеливостью и законопослушностью, — сказал первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

Как ранее писал NEWS.ru, группа депутатов Госдумы попросила и. о. главы правительства РФ Андрея Белоусова разрешить россиянам посещать храмы при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.