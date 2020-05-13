Депутаты Госдумы просят правительство открыть храмы для прихожан

https://static.news.ru/photo/043ebe82-9550-11ea-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа депутатов Госдумы попросила и. о. главы правительства РФ Андрея Белоусова разрешить россиянам посещать храмы при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Депутаты обратились к правительству по вопросу открытия храмов для посещения прихожанами, — говорится в сообщении.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что скорейшее открытие для верующих мест отправления культа является важнейшей задачей. По его словам, правительству предложено совместно с централизованными религиозными организациями разработать стандарты объектов религиозного назначения. Он подчеркнул, что при посещении храмов необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

Гаврилов отметил, что Русская православная церковь, централизованные организации иудеев, мусульман и буддистов испытывают серьёзные финансовые трудности из-за падения доходов многих прихожан. Он предложил снизить до 15% страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для сотрудников религиозных организаций.

[Следует] предоставить целевые субсидии или гранты на выплату заработной платы сотрудникам, а также на уплату коммунальных платежей на период в шесть месяцев, списать налоговые платежи по налогу на имущество за второй квартал 2020 года, — считает Гаврилов.

С 29 апреля и до особого распоряжения службы в храмах Москвы и Подмосковья совершаются без прихожан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал призыв к верующим не посещать храмы во время пандемии коронавируса самым сложным решением в жизни. Он отметил, что ему с самого начала было понятно, что COVID-19 является «опасным и коварным недугом».

NEWS.ru писал, что протоиерей Олег Стеняев назвал карантин одной из заповедей Бога. Он подчеркнул, что христиане могут совершать таинства где угодно. Миссионер напомнил, что о карантинных мерах подробно говорится в 13-й главе ветхозаветной книги «Левит».