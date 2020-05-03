Патриарх Кирилл назвал призыв не посещать храмы самым сложным в своей жизни

https://static.news.ru/photo/a9a6927c-8d4f-11ea-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признался, что обращение к верующим с просьбой отказаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса далось ему «с большой скорбью» и было самым сложным в жизни.

С большой скорбью мне далось решение обратиться с призывом временно не посещать храмы. Без преувеличения то были самые трудные слова в моей жизни, — цитирует патриарха пресс-служба РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что с самого начала пандемии ему стало понятно, что коронавирус — это «опасный и коварный недуг».

Как писал NEWS.ru, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда сообщил, что службы в храмах Москвы и Подмосковья будут совершаться без прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Ранее запрет на посещение храмов для прихожан был установлен до 28 апреля. Патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса.