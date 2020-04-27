Священников привлекут к ответственности за несоблюдение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/963ee5ce-889d-11ea-9206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса.

К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения, — заявили в Московской Патриархии.

По мнению представителей рабочей группы, необходимость соблюдения профилактических мер также подтверждает рост числа заболевших.

Ранее в РПЦ призвали верующих не критиковать меры по борьбе с коронавирусом. С таким заявлением выступил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон.

Как писал NEWS.ru, представители РПЦ считают грехом страх перед коронавирусом. Также из-за пандемии было принято решение увеличить объём вина при причастии.