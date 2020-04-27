Для прихожан продлили запрет на посещение храмов Москвы и Подмосковья

https://static.news.ru/photo/215255a0-88a4-11ea-bc38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда сообщил, что службы в храмах Москвы и Подмосковья будут совершаться без прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Ранее запрет на посещение храмов для прихожан был установлен до 28 апреля.

Режим продляется до особого распоряжения, — цитирует ТАСС Легойду.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса. На начальных этапах распространения инфекции не все восприняли её как серьёзную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия, заявили в Московской патриархии.

В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. Ранее в РПЦ призвали верующих не критиковать меры по борьбе с коронавирусом. С таким заявлением выступил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон.