«Храм не в брёвнах»: миссионер призвал соблюдать карантин

https://static.news.ru/photo/22ba98ce-9143-11ea-a312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карантин является одной из заповедей Бога, а христиане могут совершать таинства где угодно, не обязательно в храмах. Об этом заявил церковный миссионер, автор книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев.

Так он прокомментировал меры самоизоляции с точки зрения церковных канонов.

По его словам, о карантинных мерах подробно говорится, например, в 13-й главе ветхозаветной книги «Левит».

Говоря о том, возможно ли теоретически полное прекращение всех богослужений в храмах в случае серьёзного ухудшения эпидемической обстановки в мире, Стесняем напомнил, что христианство первые четыре столетия существовало вообще без всяких храмов.

В отличие от иудаизма, где богослужение можно совершать только в храме и только на горе Мориа (известна как Храмовая гора — NEWS.ru), у христиан нет такой завязки на помещение. Все таинства Церкви мы можем совершать где угодно, — приводит слова миссионера РИА Новости.

Он также напомнил известное выражение из послания апостола Павла к коринфянам о том, что люди — «храм Бога живого» и что их тела являются «храмом живущего в них Святого Духа». При этом на Руси, основываясь на Священном Писании, всегда говорили, что «храм не в брёвнах, а в рёбрах», напомнил Стеняев.

По словам миссионера, Иисус Христос тоже признавал карантин и исполнял его, о чём говорится в Евангелии.

Ранее, как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл признался, что обращение к верующим с просьбой отказаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса далось ему «с большой скорбью» и было самым сложным в жизни.