Уралвагонзавод отправил Минобороны эшелон новейших танков Т-90М Уралвагонзавод отправил Министерству обороны эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Уралвагонзавод, который в составе концерна УВЗ входит в Ростех, отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Перед отправкой боевые машины освятили, сообщает РИА Новости.

На Уралвагонзаводе <...> состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Министерства обороны РФ, — пояснили в компании.

В путь эшелон отправился под «Прощание славянки». Как рассказал лидер молодежной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев, перед отправкой внутрь танков поместили рисунки и письма детей танкостроителей, а также православные иконы.

Это символы нашей поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество, — сказал он.

Ранее стало известно, что российские вооружённые силы в рамках спецоперации на Украине начали применять новый вид маскировки, снижающий заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Маскировка применяется на ракетных комплексах «Искандер» и танках Т-90М «Прорыв».