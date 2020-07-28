Уральскую школьницу затравили в Сети за средний палец Герою СССР

https://static.news.ru/photo/73a0f1c8-d0e7-11ea-a931-fa163e074e61_660.jpg Фото: imena.onf.ru

Пользователи Интернета обрушились с критикой на школьницу из посёлка Белоярский Свердловской области из-за неприличного жеста, который та продемонстрировала на фото. Граждан возмутило, что 12-летняя девочка показала средний палец бюсту Героя Советского Союза Николая Попова, погибшего во время Великой Отечественной войны в 1943 году.

Инцидент произошёл на монументе «Огонь памяти», где установлены две пушки и пять бюстов Героям СССР. Школьница забралась на постамент одного из них и, присев на корточки, продемонстрировала неуважительный жест.

Пикантность ситуации придаёт то, что скульптуры расположены рядом со зданием местной администрации.

Фотография школьницы появилась в социальной сети «ВКонтакте». Разгневанные пользователи начали стыдить ребёнка за такой поступок. Поначалу она не увидела в своих действиях чего-то предосудительного, заявив, что «это просто смешно». Потом признала, что поступила неправильно, но упрекнула людей в жестокости.

Из-за какой-то фотки меня начали оскорблять. Я же не человеку показала. Я просто ещё ребёнок и много не понимаю. Я знаю, что это была грубая ошибка — я это осознала, — написала девочка.

Ситуацией заинтересовалась Белоярская районная прокуратура. Ведомство начало проверку инцидента. Там заявили , что намерены дать оценку патриотическому и правовому воспитанию в школе, где учится ребёнок, а также действиям органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Известно, что девочку воспитывает бабушка, а родители живут отдельно.

Между тем детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков призвал прекратить травлю. По его мнению, заниматься воспитанием ребёнка должны родственники, а не «сидящие на диванах эксперты».

Взрослым нужно вспомнить, всё ли они делали правильно, когда были подростками. Угробить ребёнка очень просто, а ему ещё жить, — цитирует Морокова «Подъём!».

Он отметил, что жёсткое осуждение несуразных действий подростков является особенностью коммуникации в современном обществе. Однако раскаяться ребёнок должен по наставлению того взрослого, которому он доверяет, подчеркнул омбудсмен.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал средний палец болельщикам своей команды. Это произошло во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы». В ответ на упрёки он объяснил, что жест стал ответом на нецензурную лексику, раздававшуюся с трибун.

Позднее комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, а руководство РЖД объявило ему выговор за неподобающее поведение.