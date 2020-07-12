Кикнадзе объяснил, почему показал средний палец болельщикам

https://static.news.ru/photo/c17cc1f4-c46e-11ea-9593-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, почему показал средний палец болельщикам своей команды во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы».

Это неправильно, я согласен, но я не допущу мата на трибунах, — сказал Кикнадзе в разговоре с фанатами после матча.

Когда ему начали опровергать наличие нецензурной лексики в кричалках, он заявил, что они просто его не слышали.

После отставки Юрия Сёмина одной из популярных кричалок болельщиков стала «Увольняй Кикнадзе из клуба» и «Распил бабла».

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче с пенальти открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол на 39-й минуте матча. В концовке игры отличился полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, сравняв счёт на 81-й минуте встречи. Фарфан отсутствовал на поле 13 месяцев из-за травмы, ранее писал NEWS.ru.