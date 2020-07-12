Кикнадзе объяснил, почему показал средний палец болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, почему показал средний палец болельщикам своей команды во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы».
Это неправильно, я согласен, но я не допущу мата на трибунах, — сказал Кикнадзе в разговоре с фанатами после матча.
Когда ему начали опровергать наличие нецензурной лексики в кричалках, он заявил, что они просто его не слышали.
После отставки Юрия Сёмина одной из популярных кричалок болельщиков стала «Увольняй Кикнадзе из клуба» и «Распил бабла».
Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче с пенальти открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол на 39-й минуте матча. В концовке игры отличился полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, сравняв счёт на 81-й минуте встречи. Фарфан отсутствовал на поле 13 месяцев из-за травмы, ранее писал NEWS.ru.
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