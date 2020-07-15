Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе получил выговор от РЖД за своё поведение

https://static.news.ru/photo/5590cfd4-c690-11ea-8937-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе получил выговор от РЖД за неподобающее поведение на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» в отношении болельщиков.

Руководство РЖД расценило действия Кикнадзе как порочащие деловую репутацию компании, сообщает Betonmobile.ru. Помимо этого отмечается, что в случае неудовлетворительного результата «Локомотива» по итогам сезона Кикнадзе могут уволить.

Ранее Кикнадзе рассказал, почему показал средний палец болельщикам своей команды во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы». Когда ему начали опровергать наличие нецензурной лексики в кричалках, он заявил, что они просто её не слышали. После отставки Юрия Сёмина одними из популярных кричалок болельщиков стали «Увольняй Кикнадзе из клуба» и «Распил бабла», писал NEWS.ru