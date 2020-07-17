Кикнадзе оштрафовали на 300 тысяч рублей за жест в сторону болельщиков

https://static.news.ru/photo/c83d0cb6-c823-11ea-af4f-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет по этике России футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать генерального директора футбольного клуба «Локомотив» Василия Кикнадзе на 300 тысяч за средний палец, направленный в сторону болельщиков в матче 29-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) против «Уфы» (1:1).

Также генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев оштрафовали на 200 тысяч рублей за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки команды. Пятого июля после победного матча над «Краснодаром» (4:2) Артем Дзюба, празднуя досрочное чемпионство, сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. Медведев заявил, что «это был намек на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».

Кроме того, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил наказание в размере 100 тысяч. Наставник после встречи с «Оренбургом», которая завершилась нулевой ничьёй, раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

Также все трое получили замечания.

Депутаты Государственной думы РФ Игорь Сухарев, Роман Романенко, Сергей Катасонов, Виктор Заварзин и примкнувший к ним сенатор Андрей Шевченко написали письмо президентам Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) Александру Дюкову и Сергею Прядкину, а также министру спорта Олегу Матыцину с просьбой сохранить в высшем дивизионе ФК «Оренбург», ранее писал NEWS.ru.