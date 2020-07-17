Кикнадзе оштрафовали на 300 тысяч рублей за жест в сторону болельщиков

Комитет по этике России футбольного союза (РФС) принял решение
Также генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев оштрафовали на 200 тысяч рублей за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки команды. Пятого июля после победного матча над «Краснодаром» (4:2) Артем Дзюба, празднуя досрочное чемпионство, сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. Медведев заявил, что «это был намек на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».
Кроме того, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил наказание в размере 100 тысяч. Наставник после встречи с «Оренбургом», которая завершилась нулевой ничьёй, раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».
Также все трое получили замечания.
Депутаты Государственной думы РФ Игорь Сухарев, Роман Романенко, Сергей Катасонов, Виктор Заварзин и примкнувший к ним сенатор Андрей Шевченко написали письмо президентам Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) Александру Дюкову и Сергею Прядкину, а также министру спорта Олегу Матыцину с просьбой сохранить в высшем дивизионе ФК «Оренбург», ранее писал NEWS.ru.
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