Ураган и ливень им не страшны: 5 цветов для кашпо — не ломаются, цветут с мая по октябрь

Если вы ищете неприхотливые растения для кашпо, которые без устали будут украшать сад все лето, не боясь ни ливня, ни урагана, ни палящего солнца, обратите внимание на проверенных «солдат» цветочного мира.

Абсолютный лидер — калибрахоа, цветет каскадом из сотен мелких колокольчиков и, в отличие от капризной петунии, не страдает от дождей: ее цветки быстро высыхают и не теряют декоративности, да и стебли со временем деревенеют, не ломаясь от ветра.

Не менее надежна и эффектна пеларгония плющелистная: ее яркие шапки соцветий выдерживают прямые солнечные лучи, сильные ветры, засуху и даже кратковременные заморозки до −5 °C.

Прекрасной альтернативой станет и вербена гибридная, чьи плотные зонтичные соцветия не теряют форму после ливня и радуют непрерывным цветением до октября. Для изящных белых или розовых водопадов идеальна бакопа (сутера), которая не боится ветра, ливней и прекрасно чувствует себя даже в полутени.

Наконец, лобелия с ее мелкими, но многочисленными цветками небесно-голубого, синего или белого цвета поможет создать воздушное, кружевное облако, которое быстро восстанавливается после дождя.

