День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 21:15

Ураган и ливень им не страшны: 5 цветов для кашпо — не ломаются, цветут с мая по октябрь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы ищете неприхотливые растения для кашпо, которые без устали будут украшать сад все лето, не боясь ни ливня, ни урагана, ни палящего солнца, обратите внимание на проверенных «солдат» цветочного мира.

Абсолютный лидер — калибрахоа, цветет каскадом из сотен мелких колокольчиков и, в отличие от капризной петунии, не страдает от дождей: ее цветки быстро высыхают и не теряют декоративности, да и стебли со временем деревенеют, не ломаясь от ветра.

Не менее надежна и эффектна пеларгония плющелистная: ее яркие шапки соцветий выдерживают прямые солнечные лучи, сильные ветры, засуху и даже кратковременные заморозки до −5 °C.

Прекрасной альтернативой станет и вербена гибридная, чьи плотные зонтичные соцветия не теряют форму после ливня и радуют непрерывным цветением до октября. Для изящных белых или розовых водопадов идеальна бакопа (сутера), которая не боится ветра, ливней и прекрасно чувствует себя даже в полутени.

Наконец, лобелия с ее мелкими, но многочисленными цветками небесно-голубого, синего или белого цвета поможет создать воздушное, кружевное облако, которое быстро восстанавливается после дождя.

Ранее был назван душистый кустарник, которому нужно всего три полива за лето.

Проверено редакцией
Читайте также
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Общество
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Общество
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Общество
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Общество
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Картошка не мелочится и прет как на дрожжах: что кинуть в лунку — урожай радует размером
Общество
Картошка не мелочится и прет как на дрожжах: что кинуть в лунку — урожай радует размером
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.