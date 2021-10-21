Уничтожение краснокнижных растений предложили наказывать уголовно

В Совете Федерации обсудили разработку законопроекта по защите от уничтожения краснокнижных растений. Предлагается ввести уголовную ответственность за нарушения, по которым сейчас предусмотрена только административная. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В первую очередь нужно разделить составы административного правонарушения и уголовного преступления, сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

В Уголовном кодексе предлагается ввести отдельный состав, который предусматривает наказание за причинение растениям, включённым в Красную книгу, значительного ущерба, — рассказала она.

Как заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, парламентарии будут сотрудничать с правовым управлением Совета Федерации, Минюстом и Минприроды, чтобы не затронуть интересы людей, которые наносят ущерб по неосторожности. Законопроект направлен против умышленных нарушений, особенно совершённых с целью получения выгоды.

Проблема защиты краснокнижных растений широкая: по словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, в Республике Алтай некоторые виды редких травянистых растений незаконно собирают и тоннами вывозят за рубеж.

Ранее сообщалось, что впервые за 20 лет переиздадут том «Животные» Красной книги России. Некоторые животные перестали находиться на грани вымирания, другие же к ней подошли.