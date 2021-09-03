Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет

Читайте нас в Google Новости

Переиздание тома «Животные» Красной книги России выпустят в стране впервые за два десятилетия. Оно ожидается в конце текущего года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в беседе с ТАСС.

Чиновник объяснил необходимость в переиздании тем, что определённое количество животных на территории России приобрели краснокнижный статус.

14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них — косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид чёрношапочного сурка, — рассказал министр.

При этом из новой версии книги будут исключены 122 вида животных, опасность вымирания которых миновала.

Среди них есть беспозвоночные, моллюски, рыбы. Например, китайский окунь, или ауха, который обитает в дальневосточных реках, — отметил глава Минприроды.

В книге останется 443 вида животных, которым грозит вымирание.

Решение о включении в Красную книгу или исключение из неё принимается министерством на основании данных комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям, грибам.

Всего выпустят 2 тысячи экземпляров издания.

Ранее сообщалось, что два новых закона о добыче животных из Красной книги РФ вступили в силу с 1 августа. Согласно новым нормам, теперь в исключительных случаях допускается добыча редких животных.