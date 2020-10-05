Умерла режиссёр телевизионных фильмов Майя Маркова

Режиссёр телевизионных фильмов Майя Маркова скончалась на 95-м году жизни, следует из сообщения Союза кинематографистов России.
На 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны, — говорится в сообщении учреждения.
Маркова — режиссёр таких телевизионных фильмов и спектаклей, как «Дикая собака Динго», «Тайна далёких морей», «В стране волшебников», «Голубая чашка», «Таланты и поклонники», «Эдит Пиаф» и многих других.
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