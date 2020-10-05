Умерла режиссёр телевизионных фильмов Майя Маркова

https://static.news.ru/photo/8c723bd2-0736-11eb-961b-fa163e074e61_660.jpg Майя Маркова Фото: kino-teatr.ru

Режиссёр телевизионных фильмов Майя Маркова скончалась на 95-м году жизни, следует из сообщения Союза кинематографистов России.

На 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны, — говорится в сообщении учреждения.

Маркова — режиссёр таких телевизионных фильмов и спектаклей, как «Дикая собака Динго», «Тайна далёких морей», «В стране волшебников», «Голубая чашка», «Таланты и поклонники», «Эдит Пиаф» и многих других.

Ранее NEWS.ru писал, что умер один из основателей известной группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров. Ему было 69 лет.

Об уходе артиста из жизни сообщил художник, писатель и режиссёр Виктор Тихомиров.