https://static.news.ru/photo/6cf314f0-c1b6-11e9-8368-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов умер на 73-м году жизни.

Смерть наступила 17 августа 2019 года, передаёт « Российская газета ». Эту информацию журналистам подтвердили в местном Минкульте.

Певец был известен по композициям «Город мой Орджоникидзе» и «Мадина». Кроме того, он в качестве актёра принимал участие в съёмках картин «Алан», «Когда поют в Орджоникидзе» и «Золотая свадьба».

Ранее News.ru сообщал, что в Екатеринбурге скончался народный артист РСФСР актёр Валентин Воронин. Он умер на 79-м году жизни. В 1982 году Воронин получил звание «Народный артист РСФСР». Актёр является номинантом национальной премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в драматическом театре.