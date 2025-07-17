Французскому певцу подарили портрет Путина с его автографом

Французскому певцу подарили портрет Путина с его автографом Поддержавший СВО певец Лаланн получил портрет Путина с его автографом

Известный французский певец Франсис Лаланн, выступивший в поддержку специальной военной операции, получил портрет президента России Владимира Путина, подписанный главой государства, сообщили в пресс-службе российского посольства в республике. Подарок ему вручил лично посол Алексей Мешков. Дипломат поблагодарил артиста за активную гражданскую позицию.

16 июля 2025 года Посол России во Франции А. Ю. Мешков торжественно вручил известному французскому певцу, публицисту и общественному деятелю Ф. Лаланну портрет президента Российской Федерации В. В. Путина с личным автографом главы государства, — говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что во время поездки в Россию Лаланн передал Путину сборник своих стихотворений «Право на сопротивление». Мешков пожелал певцу дальнейших творческих успехов.

Ранее отправившемуся на СВО директору школы передали гитару, подписанную Путиным. Российский лидер оставил автограф на музыкальном инструменте на выставке «Все для победы!».