Умер лётчик-испытатель из Дагестана Тайгиб Толбоев

Лётчик-испытатель Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 65-м году жизни, сообщает пресс-служба главы Дагестана.
За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах, — отмечается в некрологе.
Уроженец Дагестана, окончивший Ейское высшее военное авиационное училище, Толбоев испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолётов. Также участвовал в испытаниях ракетного вооружения.
В списке наград и званий Толбоева — Герой России, заслуженный лётчик-испытатель РФ и «Народный герой Дагестана».
Ранее стало известно, что на 70-м году жизни умер Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Геннадий Манаков. Он совершил два космических полёта на орбитальной станции «Мир». Во время последнего полёта совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 минут.