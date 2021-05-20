Умер лётчик-испытатель из Дагестана Тайгиб Толбоев

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Полицейские в Татарстане нашли четыре мешка с драгоценностями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Бриллианты и украшения были похищены в 2018 году после выставки в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Клад обнаружили в лесополосе одного из районов столицы Татарстана. Там его закопал грабитель из Колумбии. Одну из ювелирных компаний он лишил драгоценностей при их погрузке после выставки на территории Казанской...