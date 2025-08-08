Умер известный специалист ракетно-космической сферы России

На 80-м году жизни скончался Владимир Андреевич Асюшкин — известный специалист в области ракетно-космической техники, который работал в НПО имени С. А. Лавочкина, входящем в состав Роскосмоса, сообщили в госкорпорации. Коллеги выразили соболезнования в связи с кончиной и отметили его значительный вклад в развитие отрасли.

Асюшкин начал свою карьеру в НПО имени Лавочкина в 1968 году после завершения обучения в Московском авиационном институте. Он прошел путь от молодого специалиста до заместителя генерального конструктора по средствам выведения. За время своей работы Асюшкин получил множество наград, среди которых есть медаль «Звезда Циолковского» от Российского авиационно-космического агентства и Премия правительства РФ имени Ю. А. Гагарина за достижения в космической деятельности в 2011 году.

В Роскосмосе также подчеркнули, что ученый принимал участие в разработке таких проектов, как «Марс», «Марс-71», 5М («Доставка грунта с планеты Марс»), «Фобос» и IRS. Он активно способствовал продвижению отечественной космической техники на международный рынок. Кроме того, Асюшкин входил в состав делегации, которая выбирала место для российского технического комплекса в Гвианском космическом центре, предназначенного для сборки, испытаний и формирования космической головной части.

