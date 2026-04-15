Известный художник-сюрреалист покончил с собой

Известный художник-сюрреалист Виктор Кротов скончался в возрасте 81 года в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ. Рядом с телом была найдена записка. По предварительной информации, он покончил с собой.

Тело Кротова обнаружила знакомая в его квартире. Сын художника подтвердил факт смерти.

Кротов родился в 1945 году. Он был членом Московского горкома художников-графиков и основал собственную художественную школу. Он определял свой стиль как «романтический сюрреализм», противопоставляя его жестокому и гротескному сюрреализму XX века. Его картины находятся в фонде Третьяковской галереи и частных коллекциях по всему миру.

Ранее стало известно о смерти кинооператора Игоря Бека. Он умер в возрасте 82 лет. В союзе кинематографистов России его назвали прекрасным и душевным человеком. В фильмографии Бека — «Дамы приглашают кавалеров», «Не было печали» и многие другие картины.

Кроме того, ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев, ему было 66 лет. За годы карьеры он сыграл свыше 70 ролей. Среди его наиболее известных работ — «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».