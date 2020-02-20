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Депутаты Государственной думы РФ в четверг, 20 февраля, в третьем чтении единогласно приняли законопроект о расширении программы материнского капитала. Согласно утверждённой правовой норме, финансовая поддержка будет оказываться семьям при рождении первенца, а выплата при появлении на свет второго ребёнка увеличится на 150 тысяч рублей.

Принятие законопроекта прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что данная инициатива является одной из важнейших в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина. По словам спикера ГД, глава государства...