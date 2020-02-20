https://static.news.ru/photo/1efd58c6-53cb-11ea-90b1-fa163e074e61_660.jpgАрмен Бунятян (второй слева)Фото: Юрий Набатов/ТАСС
Глава отдела анестезиологии и реанимации Российского центра науки и хирургии им. Петровского, академик РАН и бывший главный анестезиолог Советского Союза Армен Бунятян ушёл из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
В среду в возрасте 89 лет ушёл из жизни Армен Бунятян — главный анестезиолог СССР, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, член Королевского колледжа анестезиологов Англии, член факультета анестезиологии Королевского колледжа хирургов Ирландии, член-корреспондент национального общества анестезиологов Германии, член-корреспондент американского Общества по лечению критических состояний, — цитирует сообщение ТАСС.
Коллеги Бунятяна рассказали, что он одним из первых стал внедрять в анестезиологию современные технологии. Речь идёт о направлении компьютерно-мониторных технологий в реаниматологии и системе безопасности пациентов во время операций. На счету академика 15 книг, семь изобретений и более шести сотен научных трудов. Его работы охватывают самый широкий круг проблем анестезиологии, интенсивной терапии критических состояний и искусственного кровообращения.
Похоронят Армена Бунятяна в Москве на Троекуровском кладбище 21 февраля.
Как писал NEWS.ru, ранее в США скончался изобретатель копипаста Ларри Теслер.