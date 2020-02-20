https://static.news.ru/photo/9b130834-53b2-11ea-952f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Компьютерный разработчик Ларри Теслер, который создал для приложений и интерфейсов функции «вставить», «вырезать» и «копировать», скончался. Это произошло в понедельник, 17 февраля, в США. Теслеру было 74 года.

Разработчик изучал компьютерное дело в Стэнфордском университете. После этого он стал сотрудником знаменитого центра Xerox в Пало-Альто (PARC). Именно во время работы в PARC Теслер начал разрабатывать концепцию «копипаста». Его целью было создание удобного и интуитивно понятного переноса данных между приложениями через буфер обмена.

Xerox часто посещал основатель Apple Стив Джобс. У сотрудников центра бизнесмен почерпнул много свежих идей для своей компании, а некоторым специалистам даже предложил рабочие места. В частности, Теслер проработал в Apple в течение 17 лет – с 1980 по 1997 год, сообщает «Вести.ru».

Как передавал 19 февраля News.ru, сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, ведущий российский учёный в области космической медицины Инеса Козловская умерла на 93-м году жизни. Заведующий отделом этого института Марк Белаковский сообщил, что дата и место похорон будут определены в ближайшее время.