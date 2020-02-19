https://static.news.ru/photo/ed7217f2-5338-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Инеса Козловская Фото: imbp_ru/vk.com

Сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, ведущий российский учёный в области космической медицины Инеса Козловская умерла на 93-м году жизни. Заведующий отделом этого института Марк Белаковский сообщил, что дата и место похорон будут определены в ближайшее время.

Скончалась Инеса Бенедиктовна. Это огромная утрата для отечественной и международной космической медицины, — сообщил ТАСС Белаковский.

Козловская руководила программой международных нейрофизиологических исследований, которая выполнялась во время полётов российских спутников и орбитальных станций «Салют-6», «Союз-7» и «Мир». Их результаты легли в основу разработок, корректирующих неблагоприятные эффекты невесомости, а также нашли применение в клинической, авиационной и спортивной медицине.

Как писал NEWS.ru, лауреат Государственной премии, учёный Ярослав Штромбах умер на 70-м году жизни из-за продолжительной болезни. Вся его жизнь была связана с Курчатовским институтом, где сложилась блестящая научная карьера исследователя: от молодого выпускника МВТУ им. Н.Э. Баумана до первого заместителя директора института. Учёный завоевал большой авторитет в области ядерной энергетики, а его опыт и знания были признаны на самом высоком государственном уровне. В 2018 году Штромбаха наградили орденом Александра Невского за выдающиеся заслуги.