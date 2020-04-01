https://static.news.ru/photo/f986bd76-73f5-11ea-899e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали в Ленинградской области гражданку Украины, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция. Она пыталась скрыться.

Речь идёт о 24-летней девушке, которая живёт в Санкт-Петербурге. 27 марта, имея симптомы ОРВИ, она сдала анализ на COVID-19. 31 числа диагноз подтвердился, и она решила бежать. Больную поймали в Луге около 6 утра в машине такси.

Как отмечается, в настоящее время эта девушка, водитель такси и его сожительница, находившаяся в автомобиле, переданы в инфекционную больницу имени Боткина. Устанавливаются другие контакты инфицированной беглянки.



Материалы по данному факту будут переданы в следственные органы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По состоянию на 1 апреля в Санкт-Петербурге и Ленобласти выявлено 145 больных коронавирусом. Общее число заражённых в стране увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор предписал проверять на COVID-19 не только тех, кто вернулся из-за рубежа и контактировал с ними, но и пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и людей после 65 лет с симптомами ОРВИ.